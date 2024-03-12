Ледков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ледков Гаврил

Мать: Ледкова Елена

Смерть
Неизвестно
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