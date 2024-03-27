Эйдлин Евсей Иосифович
Место рожденияУкраинская ССР, Крымская обл., Красногвардейский р-н, с. Климово
Дата рождения17.02.1926
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1926
Украинская ССР, Крымская обл., Красногвардейский р-н, с. Климово
Рождение ребёнка
30.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Петровна
г.Новосибирск
Развод
Неизвестно
Жена: Валентина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва ул. Вострухина 6/2-66 тел. +74953714641
Военная награда
Неизвестно
Эйдлин Евсей Иосифович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Украинская ССР, Крымская обл., Красногвардейский р-н, с. Климово. Юбилейная картотека
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29406091/
Эйдлин Евсей Иосифович. Орден Славы III степени Гв. красноармеец __.__.1926 , Место службы: 357 сп 114 гв. сд 2 УкрФ. Награждение
Смерть
2006