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Эйдлин Евсей Иосифович

Место рождения

Украинская ССР, Крымская обл., Красногвардейский р-н, с. Климово

Дата рождения

17.02.1926

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Крымская обл., Красногвардейский р-н, с. Климово
Рождение ребёнка
30.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Петровна

г.Новосибирск
Развод
Неизвестно

Жена: Валентина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва ул. Вострухина 6/2-66 тел. +74953714641
Военная награда
Неизвестно
Эйдлин Евсей Иосифович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Украинская ССР, Крымская обл., Красногвардейский р-н, с. Климово. Юбилейная картотека
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29406091/
Эйдлин Евсей Иосифович. Орден Славы III степени Гв. красноармеец __.__.1926 , Место службы: 357 сп 114 гв. сд 2 УкрФ. Награждение
Смерть
2006
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