Атурбаев Ислам Сайпулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атурбаев Ислам Сайпулаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1987

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2010 г.р.
2016 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ха
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1987

Отец: Сайпула

Мать: Атурбаева Конслу Маутовна

Рождение ребёнка
03.08.2010

Сын: Атурбаев Ильяс Исламович

Мать ребёнка: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна

Рождение ребёнка
03.12.2016

Сын: Атурбаев Арсен Исламович

Мать ребёнка: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атурбаева Эльвира Ибадулаевна

Смерть
Неизвестно
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