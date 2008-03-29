Рахимова (Локерева) Ольга Викторовна
Место рожденияНариманов Таш Обл УзССР
Дата рождения01.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1984
Отец: Локерев Виктор Георгиевич
Мать: Локерева Татьяна
Нариманов Таш Обл УзССР
Бракосочетание
29.03.2008
Муж: Рахимов Санжар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Амирхан Санджарович
Отец ребёнка: Рахимов Санжар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина Санджаровна
Отец ребёнка: Рахимов Санжар