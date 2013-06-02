Сысоев Виктор Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1946
Дата смерти02.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966 по 1970
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1970 по 1976
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1976 по 2013
Смерть
02.06.2013