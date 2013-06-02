Сысоев Виктор Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Виктор Иннокентьевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

10.01.1946

Дата смерти

02.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1966 по 1970
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1970 по 1976
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1976 по 2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
02.06.2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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