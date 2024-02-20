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Жантиев Сахар
Жантиев Сахар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Тато Долатгиреевич
1794 г.р.
Мать
Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Жантиев Тато Долатгиреевич
Мать:
Жантиева Сенат Базрыковна
Смерть
Неизвестно
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