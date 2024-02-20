Жантиев Сахар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Сахар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Жантиев Тато Долатгиреевич

Мать: Жантиева Сенат Базрыковна

Смерть
Неизвестно
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