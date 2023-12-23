Савелий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1758 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1795 Волчья Дубрава назван записан как Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Пётр Савельев

Мать ребёнка: Матрёна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1782 Волчья Дубрава - Львов, жена Елиз. Алекс.
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Марк Савельев

Мать ребёнка: Матрёна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1795 Волчья Дубрава - назван и Марком и Максимом: у Максима жена Матрёна Иванова
Место жительства
1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1782 Волчья Дубрава - П. И. Львов, жена Елиз. Алекс.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Филиппова

Смерть
1789
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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