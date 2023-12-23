Савелий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
РС 1795 Волчья Дубрава назван записан как Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Пётр Савельев
Мать ребёнка: Матрёна Филиппова
РС 1782 Волчья Дубрава - Львов, жена Елиз. Алекс.
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Марк Савельев
Мать ребёнка: Матрёна Филиппова
РС 1795 Волчья Дубрава - назван и Марком и Максимом: у Максима жена Матрёна Иванова
Место жительства
1782
РС 1782 Волчья Дубрава - П. И. Львов, жена Елиз. Алекс.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Филиппова
Смерть
1789