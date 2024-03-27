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Булатов Фоат

Место рождения

Мелеуз Уфимская губерния

Дата рождения

23.02.1913

Дата смерти

25.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913

Отец: Булатов Зиятдин

Мать: Булатова (Шараф) Зифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сайдашева) Сагадат

Смерть
25.08.1944
Причина смерти: казнен в Моабитской тюрьме с М.Джалилем

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