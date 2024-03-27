Булатов Фоат
Место рожденияМелеуз Уфимская губерния
Дата рождения23.02.1913
Дата смерти25.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913
Отец: Булатов Зиятдин
Мать: Булатова (Шараф) Зифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сайдашева) Сагадат
Смерть
25.08.1944
Причина смерти: казнен в Моабитской тюрьме с М.Джалилем