Петроковский Абрам Бенционович
Место рождения
Дата рождения25.01.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в городе Лосиноостровск, который потом стал Москвою (бабушкинский район)
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
17.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петроковская Людмила Ивановна