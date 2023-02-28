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Петроковский Абрам Бенционович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.01.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Родился в городе Лосиноостровск, который потом стал Москвою (бабушкинский район)
Бракосочетание
Около 1959

Жена: Петроковская Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петроковская Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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