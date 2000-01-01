Пономарева (Мазур) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Мазур) Татьяна

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Место рождения

Новосибирск РФСР

Дата рождения

17.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск РФСР
Рождение ребёнка
30.03.1983

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1984

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
09.12.1985

Сын: Пономарев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
25.07.1987

Дочь: Макарова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
26.03.1991

Дочь: Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1994

Дочь: Иванова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Николаевич

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