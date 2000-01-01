Пономарева (Мазур) Татьяна
Место рожденияНовосибирск РФСР
Дата рождения17.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Новосибирск РФСР
Рождение ребёнка
30.03.1983
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1984
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
09.12.1985
Сын: Пономарев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
25.07.1987
Дочь: Макарова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1991
Дочь: Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1994
Дочь: Иванова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно