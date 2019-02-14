Скоробогатова (Токарева) Галина Ростиславовна
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения20.11.1949
Дата смерти14.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949
Работа или профессия
Неизвестно
химик
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1981
Сын: Скоробогатов Ростислав Викторович
Отец ребёнка: Скоробогатов Виктор Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1983
Дочь: Сугачкова (Скоробогатова) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Скоробогатов Виктор Степанович
Смерть
14.02.2019
Причина смерти: Болезнь