Скоробогатова (Токарева) Галина Ростиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Токарева) Галина Ростиславовна

Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

20.11.1949

Дата смерти

14.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1949

Отец: Токарев Ростислав Иванович

Мать: Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
химик
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Виктор Степанович

Рождение ребёнка
07.06.1981

Сын: Скоробогатов Ростислав Викторович

Отец ребёнка: Скоробогатов Виктор Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1983

Дочь: Сугачкова (Скоробогатова) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Скоробогатов Виктор Степанович

Смерть
14.02.2019
Причина смерти: Болезнь

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