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Хотокайнен Степан Иванович

Место рождения

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

12.04.1893

Дата смерти

14.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893

Отец: Хотокайнен Иван Степанович

Мать: Хотокайнен (Рокка) Марья Адамовна

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: (Хотокайнен) Мария Степанова

Мать ребёнка: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: (Хотокайнен) Альма Степанова

Мать ребёнка: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна

Ходокази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.10.1918

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