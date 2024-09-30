Хотокайнен Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1893
Дата смерти14.10.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893
Бракосочетание
10.02.1913
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: (Хотокайнен) Мария Степанова
Мать ребёнка: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: (Хотокайнен) Альма Степанова
Мать ребёнка: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна
Смерть
14.10.1918