Жижин Василий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижин Василий Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гусаров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна

Рождение ребёнка
06.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жижина Елена Киреевна

Работа или профессия
Неизвестно
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