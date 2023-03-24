Жуланова (Онучина) Тамилла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова (Онучина) Тамилла Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
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Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Клестова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Жуланов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуланов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Николай Григорьевич

Смерть
2004
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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