Жуланова (Онучина) Тамилла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Клестова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Жуланов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуланов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Соликамск, Соликамский, Пермский край