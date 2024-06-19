Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1914
Дочь: Жемкова (Жемкова) Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
01.01.1915
Дочь: Казарменко (Жемкова) Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Жемков Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
21.02.1924
Дочь: Артемьева (Жемкова) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
15.02.1926
Дочь: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
09.08.1927
Сын: Жемков Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Рождение ребёнка
19.01.1931
Дочь: Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович
Смерть
05.11.1952