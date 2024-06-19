Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арефьев Иван Григорьевич

Мать: (Арефьева) Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
25.03.1914

Дочь: Жемкова (Жемкова) Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Казарменко (Жемкова) Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Жемков Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
21.02.1924

Дочь: Артемьева (Жемкова) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Жемкова (Жемкова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
09.08.1927

Сын: Жемков Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Рождение ребёнка
19.01.1931

Дочь: Чапчина (Жемкова) Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Жемков Никифор Константинович

Смерть
05.11.1952

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