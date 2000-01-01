Kurki-Suonio (Krohn) Ensio Voldemar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurki-Suonio (Krohn) Ensio Voldemar

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Место рождения

Parkala, Inkeri

Дата рождения

23.07.1896

Дата смерти

14.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896

Отец: Krohn Ilmari Reinhold

Мать: Krohn Hilja Theodolinda

Parkala, Inkeri
Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Kurki-Suonio (o.s. Kurki-Suonio / Krohn) Antero

Мать ребёнка: Kurki-Suonio Aino Katri

Hämeenlinna, Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kurki-Suonio Aino Katri

Работа или профессия
Неизвестно
Lääkäri, runoilija
Смерть
14.09.1993
Hämeenlinna, Finland
Похороны
Неизвестно
Ahvenisto, Hämeenlinna, Finland
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