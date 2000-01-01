Kurki-Suonio (Krohn) Ensio Voldemar
Место рожденияParkala, Inkeri
Дата рождения23.07.1896
Дата смерти14.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896
Отец: Krohn Ilmari Reinhold
Мать: Krohn Hilja Theodolinda
Parkala, Inkeri
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Kurki-Suonio (o.s. Kurki-Suonio / Krohn) Antero
Мать ребёнка: Kurki-Suonio Aino Katri
Hämeenlinna, Finland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kurki-Suonio Aino Katri
Работа или профессия
Неизвестно
Lääkäri, runoilija
Смерть
14.09.1993
Hämeenlinna, Finland
Похороны
Неизвестно
Ahvenisto, Hämeenlinna, Finland