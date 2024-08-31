Давыдова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Около 1889

Пол

Женский

Отец

До 1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Василий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Давыдов Филипп Антонович

Смерть
Около 1889

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