Давыдова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиОколо 1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Василий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Давыдов Филипп Антонович
Смерть
Около 1889