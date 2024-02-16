Ковальский Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Леваневская Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Ковальская Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Ковальский Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Ковальская Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно