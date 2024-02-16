Ковальский Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальский Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Леваневская Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Ковальская Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Ковальский Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Ковальская Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальская Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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