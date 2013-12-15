Бирюкова (Зубова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова (Зубова) Валентина Дмитриевна

Бирюкова (Зубова) Валентина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1939

Дата смерти

15.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1964

Дочь: Чубыкина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Бирюков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1967

Дочь: Бирюкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бирюков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1971

Сын: Бирюков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Бирюков Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Владимир Михайлович

Смерть
15.12.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close