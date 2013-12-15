Бирюкова (Зубова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1939
Дата смерти15.12.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1964
Дочь: Чубыкина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бирюков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1967
Дочь: Бирюкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бирюков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1971
Сын: Бирюков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Бирюков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2013