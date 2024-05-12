Белик Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелик Александр Васильевич

Белик Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Белик Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белик (Терентьева) Мария Алексееана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Белик Николай Александрович

Мать ребёнка: Белик (Терентьева) Мария Алексееана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Белик Александр Александрович

Мать ребёнка: Белик (Терентьева) Мария Алексееана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Белик Владимир Александрович

Мать ребёнка: Белик (Терентьева) Мария Алексееана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.