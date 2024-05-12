Белик Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Белик Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Белик Николай Александрович
Мать ребёнка: Белик (Терентьева) Мария Алексееана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Белик Александр Александрович
Мать ребёнка: Белик (Терентьева) Мария Алексееана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Белик Владимир Александрович
Мать ребёнка: Белик (Терентьева) Мария Алексееана