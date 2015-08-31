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Лысенко Арсений Никитич
Лысенко Арсений Никитич
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
31.08.2015
Пол
Мужской
Отец
Лысенко Никита Алексеевич
1989 г.р.
Мать
Лысенко Лавиния Грагатовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2015
Отец:
Лысенко Никита Алексеевич
Мать:
Лысенко Лавиния Грагатовна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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