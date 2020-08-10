Соломатина Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1962

Дата смерти

10.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1962

Отец: Соломатин Евгений Алексеевич

Мать: Рябцева Нина Ивановна

Гражданство
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.09.1984

Муж: Горин Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
30.05.1985

Дочь: Горина Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Горин Игорь Анатольевич

Товарково, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1992

Дочь: Горина Валентина Игоревна

Отец ребёнка: Горин Игорь Анатольевич

Смерть
10.08.2020

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