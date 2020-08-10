Соломатина Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1962
Дата смерти10.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1962
Гражданство
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.09.1984
Рождение ребёнка
30.05.1985
Дочь: Горина Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Горин Игорь Анатольевич
Товарково, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1992
Дочь: Горина Валентина Игоревна
Отец ребёнка: Горин Игорь Анатольевич
Смерть
10.08.2020