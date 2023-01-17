Безсонова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1872

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1851 ст.

Муж: Безсонов Роман Иванов(ич)

Рождение ребёнка
12.09.1852 ст.

Дочь: Безсонова Софья Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.12.1853 ст.

Сын: Безсонов Евгений Романович

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Безсонова Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Безсонова Надежда Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Безсонов Константин Романович

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

г.Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Безсонова Анна Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Дочь: Безсонова Мария Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
После 1872
г.Барнаул Томской губернии
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