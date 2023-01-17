Безсонова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1851 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1852 ст.
Дочь: Безсонова Софья Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
Рождение ребёнка
12.12.1853 ст.
Сын: Безсонов Евгений Романович
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Безсонова Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Безсонова Надежда Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Безсонов Константин Романович
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
г.Барнаул Алтайский край
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Безсонова Анна Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.
Дочь: Безсонова Мария Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванов(ич)
Смерть
После 1872
г.Барнаул Томской губернии