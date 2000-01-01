Боровкова (Игнатова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Боровков Георгий
Отец ребёнка: Боровков Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Боровков Константин
Отец ребёнка: Боровков Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Боровков Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Боровков Гаврила
Работа или профессия
Неизвестно