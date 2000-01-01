Боровкова (Игнатова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Игнатова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Георгий

Отец ребёнка: Боровков Гаврила

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Боровков Константин

Отец ребёнка: Боровков Гаврила

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Боровков Гаврила

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Боровков Гаврила

Работа или профессия
Неизвестно
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