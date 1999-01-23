Надежичев Михаил
Место рожденияс. Усть-КУбенское Вологодская обл.
Дата рождения30.05.1929
Дата смерти23.01.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1929
Отец: Надежичев Василий
Мать: Надежичева Анна
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
29.09.1953
Рождение ребёнка
11.06.1957
Рождение ребёнка
19.12.1958
Смерть
23.01.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно