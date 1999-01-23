Надежичев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежичев Михаил

Место рождения

с. Усть-КУбенское Вологодская обл.

Дата рождения

30.05.1929

Дата смерти

23.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1929

Отец: Надежичев Василий

Мать: Надежичева Анна

Бракосочетание
1952

Жена: Надежичева (Метелева) Нина

Рождение ребёнка
29.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежичева (Метелева) Нина

Рождение ребёнка
11.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежичева (Метелева) Нина

Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежичева (Метелева) Нина

Смерть
23.01.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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