Бугакова (Бородина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Павел Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1949
Сын: Бугаков Николай Захарович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.05.1960
Дочь: Бугакова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно