Бугакова (Бородина) Анна Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБугакова (Бородина) Анна Павловна

Бугакова (Бородина) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Павел Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1949

Сын: Бугаков Николай Захарович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.05.1960

Дочь: Бугакова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.