Галкин Егор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Галкин Александр Савельевич
Мать: Арина Никитична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Галкина Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Галкина Аксинья Еоровна
Мать ребёнка: Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Галкин Осип Егорович
Мать ребёнка: Мавра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Михайловна
Смерть
Неизвестно