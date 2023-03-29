Галкин Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Егор Александрович

Галкин Егор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Галкин Александр Савельевич

Мать: Арина Никитична

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Галкина Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Мавра Михайловна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Галкина Аксинья Еоровна

Мать ребёнка: Мавра Михайловна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Галкин Осип Егорович

Мать ребёнка: Мавра Михайловна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close