Шелеметева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Иван Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Павел Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелеметева Любовь Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Александр Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелеметев Анатолий Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1928

Сын: Шелеметев Василий Романович

Отец ребёнка: Шелеметев Роман

Смерть
Неизвестно

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