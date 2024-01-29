Шелеметева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Павел Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелеметева Любовь Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Александр Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелеметев Анатолий Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1928
Сын: Шелеметев Василий Романович
Отец ребёнка: Шелеметев Роман
Смерть
Неизвестно