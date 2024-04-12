Скрягин Георгий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрягин Георгий Сергеевич

Скрягин Георгий Сергеевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.01.1887

Дата смерти

11.07.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1887

Отец: Скрягин Сергей Александрович

Мать: Иеромузо Александра Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
26.02.1887
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь гимназии Человеколюбивого общества
Бракосочетание
26.01.1911

Жена: Скрягина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: Зыцарь Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скрягин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.07.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Обуховская больница
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close