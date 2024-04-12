Скрягин Георгий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1887
Дата смерти11.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1887
Крещение
26.02.1887
Церковь гимназии Человеколюбивого общества
Бракосочетание
26.01.1911
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: Зыцарь Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скрягин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Скрягина Елена Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.07.1923
Обуховская больница
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище