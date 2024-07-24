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Пасхина Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

10.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасхина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Пасхин Михаил Федорович

Черемухово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасхин Михаил Федорович

Черемухово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ужегова (Пасхина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пасхин Михаил Федорович

Черемухово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пасхина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Пасхин Михаил Федорович

Черемухово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
10.01.1874

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