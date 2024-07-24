Пасхина Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти10.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасхина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Пасхин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ужегова (Пасхина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пасхин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пасхина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Пасхин Михаил Федорович
Смерть
10.01.1874