Аверкий Павлович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Павел Андреевич
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Аверкиевна
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алексей Аверкиевич
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Евгений Аверкиевич
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Смерть
Неизвестно