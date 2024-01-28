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Аверкий Павлович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Павел Андреевич

Мать: Ирина

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Аверкиевна

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Алексей Аверкиевич

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Евгений Аверкиевич

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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