Матыльский Хаим
Место рожденияUlan-Ude, Gorod Ulan-Ude, Buryatia, Russia
Дата рождения1900
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мотыльский Арон
Мать: Матыльская Злата Либа
Ulan-Ude, Gorod Ulan-Ude, Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матыльский Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матыльский Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Бурятская АССР; Казахская ССР
Водитель дальнобойщик
Смерть
1994
Pavlodar, Pavlodar District, Pavlodar Province, Kazakhstan
Причина смерти: DEAT