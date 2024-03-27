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Матыльский Хаим

Место рождения

Ulan-Ude, Gorod Ulan-Ude, Buryatia, Russia

Дата рождения

1900

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мотыльский Арон

Мать: Матыльская Злата Либа

Ulan-Ude, Gorod Ulan-Ude, Buryatia, Russia
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матыльский Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матыльский Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Бурятская АССР; Казахская ССР
Водитель дальнобойщик
Смерть
1994
Pavlodar, Pavlodar District, Pavlodar Province, Kazakhstan
Причина смерти: DEAT
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