Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Абрамова (Щелокова) Пераскева Семеонова

Место рождения

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №538, стр. 28 фонд №389, опись №1, дело №365, стр. 33
Бракосочетание
22.10.1879 ст.

Муж: Абрамов Феодот Иоанов

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №365, стр. 33
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.

Дочь: (Абрамова) Гликерия Феодорова

Отец ребёнка: Абрамов Феодот Иоанов

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №504, стр. 176
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.

Сын: Абрамов Андрей Феодотов

Отец ребёнка: Абрамов Феодот Иоанов

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №538, стр. 28
Рождение ребёнка
02.05.1889 ст.

Сын: Абрамов Николай Феодотов

Отец ребёнка: Абрамов Феодот Иоанов

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №625, стр. 11
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: (Абрамова) Дарья Феодотовна

Отец ребёнка: Абрамов Феодот Иоанов

Кузьминовка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.