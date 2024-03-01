Белевич Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Колпаков Михаил Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Предит Галина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно