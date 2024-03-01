Белевич Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевич Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Колпаков Михаил Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Предит Галина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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