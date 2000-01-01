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Безруков Антон Сергеевич
Безруков Антон Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1970
Пол
Мужской
Отец
Безруков Сергей Иванович
1947 г.р.
Мать
Безрукова Бэлла Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1970
Отец:
Безруков Сергей Иванович
Мать:
Безрукова Бэлла Борисовна
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