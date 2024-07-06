Магницкая Варавара Андреевна
Место рожденияг. Шуя
Дата рождения29.10.1909
Дата смерти03.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Шуя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1933
Сын: Магницкий Валерий Вениаминович
Отец ребёнка: Магницкий Вениамин Михайлович
г. Навашино
Рождение ребёнка
25.10.1937
Дочь: Доронина (Магницкая) Людмила Вениаминовна
Отец ребёнка: Магницкий Вениамин Михайлович
г. Навашино
Смерть
03.12.1993
г. Навашино