Якупова (Усманова) Гузель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Усманов ?
Мать: Усманова Фатима
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Головащенко Зульфия
Отец ребёнка: Якупов Фаниль
Рождение ребёнка
1992
Сын: Якупов Ринат
Отец ребёнка: Якупов Фаниль
Рождение ребёнка
25.08.2003
Дочь: Камила
Отец ребёнка: Якупов Фаниль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якупов Фаниль