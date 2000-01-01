Ходырева (Коковихиных) Зиновья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Коковихиных) Зиновья Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Ходырев Карп Саввович

Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Степанида Саввовна

Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Савва Фокеевич

Смерть
Неизвестно
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