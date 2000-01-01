Ходырева (Коковихиных) Зиновья Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Степанида Саввовна
Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно