Юга Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лукаш Прокопов
Отец ребёнка: Прокоп Иванов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Григор Прокопов
Отец ребёнка: Прокоп Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ефросинья Прокопова
Отец ребёнка: Прокоп Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Прокопова
Отец ребёнка: Прокоп Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокоп Иванов
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно