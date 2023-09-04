Цыпышев Валентин Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.2014
Дочь: Цыпышева Виктория Валентиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.2022
Сын: Цыпышев Артём Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности