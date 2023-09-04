Цыпышев Валентин Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышев Валентин Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

УЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.2014

Дочь: Цыпышева Виктория Валентиновна

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Рождение ребёнка
24.08.2022

Сын: Цыпышев Артём Валентинович

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Бракосочетание
Неизвестно

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