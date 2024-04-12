Чухарев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧухарев Иван Петрович

Чухарев Иван Петрович

avatar

Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

08.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Чухарев Петр Федорович

Мать: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
27.07.1930

Жена: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Рождение ребёнка
28.01.1934

Сын: Чухарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Рождение ребёнка
18.01.1936

Дочь: Маевская Полинария Ивановна

Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Гуренко Римма Ивановна

Мать ребёнка: Е А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Е А

Развод
Неизвестно

Жена: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Военная служба
Неизвестно
Кагановичский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, Кагановичский р-н
Смерть
08.08.1943
Орловская обл., с. Глотово-Слободка
Похороны
Неизвестно
д.Гнездилово Глотовского с/с Львовской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close