Чухарев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения10.09.1910
Дата смерти08.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Отец: Чухарев Петр Федорович
Бракосочетание
27.07.1930
Рождение ребёнка
28.01.1934
Рождение ребёнка
18.01.1936
Дочь: Маевская Полинария Ивановна
Мать ребёнка: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Гуренко Римма Ивановна
Мать ребёнка: Е А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Е А
Развод
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кагановичский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, Кагановичский р-н
Смерть
08.08.1943
Орловская обл., с. Глотово-Слободка
Похороны
Неизвестно
д.Гнездилово Глотовского с/с Львовской области