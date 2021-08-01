Воробьев Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.?

Дата смерти

?.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробев Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Людмила Александровна

Смерть
?.08.2021

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