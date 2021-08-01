Воробьев Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.?
Дата смерти?.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Воробьева Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробев Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Воробьева Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2021