Карпов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1880
Дата смерти11.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Меланья Ивановна
Смерть
11.11.1941
Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/637757722