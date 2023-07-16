Карпов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1880

Дата смерти

11.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Меланья Ивановна

Смерть
11.11.1941
Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/637757722

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