Васса Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Иван Алексеевич (1787 — ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1827 году уволен за штат. Жена его Мавра Яковлевна (178... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1793
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно