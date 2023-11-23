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Васса Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Иван Алексеевич (1787 — ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1827 году уволен за штат. Жена его Мавра Яковлевна (178... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1793

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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