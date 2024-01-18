Бубнов Никифор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Никифор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бубнов Павел Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: Бубнова Ева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Никифоровна

Мать ребёнка: Бубнова Ева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Никифоровна

Мать ребёнка: Бубнова Ева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Ева Федоровна

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