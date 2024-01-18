Бубнов Никифор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бубнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубнов Анатолий Никифорович
Мать ребёнка: Бубнова Ева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Никифоровна
Мать ребёнка: Бубнова Ева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Никифоровна
Мать ребёнка: Бубнова Ева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Ева Федоровна