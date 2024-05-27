(Первушина) Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Первушина) Екатерина Федулова
Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Первушина) Епистимия Федулова
Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Евдокия Федулова
Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Смерть
Неизвестно