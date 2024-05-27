(Первушина) Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Анастасия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Первушина) Екатерина Федулова

Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Рождение ребёнка
1769

Сын: Первушин Киприан Федулов

Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Рождение ребёнка
1771

Сын: Первушин Василий Федулов

Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Первушина) Епистимия Федулова

Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Евдокия Федулова

Отец ребёнка: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Смерть
Неизвестно

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