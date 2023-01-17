Кондрашкина (Гусева) Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашкина (Гусева) Анисья Николаевна

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Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Между 1870 и 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1883

Отец: Гусев Николай Григорьевич

Мать: ?

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1898

Сын: Кондрашкин Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: Черникова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Кондрашкин Степан Александрович

Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Сын: Кондрашкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашкин Александр Назарович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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