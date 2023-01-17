Кондрашкина (Гусева) Анисья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1870 и 1883
Отец: Гусев Николай Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.11.1898
Сын: Кондрашкин Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: Черникова Марфа Александровна
Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Сын: Кондрашкин Степан Александрович
Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Сын: Кондрашкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кондрашкин Александр Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно