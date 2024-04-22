Рязанова (Буценко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Буценко) Вера

Место рождения

Гилёв-Лог, Романовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Гилёв-Лог, Романовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.04.1975

Дочь: Наумова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Рязанов Виктор Никифорович

Рождение ребёнка
24.10.1977

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Рязанов Виктор Никифорович

Рождение ребёнка
18.08.1979

Дочь: Акулинина Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Рязанов Виктор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Виктор Никифорович

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