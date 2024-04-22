Рязанова (Буценко) Вера
Место рождения
Дата рождения20.08.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1958
Рождение ребёнка
21.04.1975
Дочь: Наумова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Рязанов Виктор Никифорович
Рождение ребёнка
24.10.1977
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Рязанов Виктор Никифорович
Рождение ребёнка
18.08.1979
Дочь: Акулинина Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Рязанов Виктор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно