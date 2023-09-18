Павлова (Кушнарева) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Кушнарева) Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1980

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1980

Отец: Кушнарев Анатолий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
2000

Муж: Павлов Александр Георгиевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
20.05.2000

Дочь: Павлова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Георгиевич

Место жительства
2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
2021

Муж: не указан

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