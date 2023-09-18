Павлова (Кушнарева) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1980
Отец: Кушнарев Анатолий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
2000
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
20.05.2000
Дочь: Павлова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Георгиевич
Место жительства
2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
2021
Муж: не указан