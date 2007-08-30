Белолюбская мария валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолюбская мария валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1988

Отец: Заровняев валерий денисович

Мать: Заровняева мария петровна

Рождение ребёнка
30.08.2007

Сын: Белолюбский анатолий анатольевич

Отец ребёнка: Новиков николай петрович

Рождение ребёнка
21.12.2011

Дочь: Афанасьева сандаара юрьевна

Отец ребёнка: Новиков николай петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолюбская сайаана

Отец ребёнка: Новиков николай петрович

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