Белолюбская мария валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1988
Рождение ребёнка
30.08.2007
Сын: Белолюбский анатолий анатольевич
Отец ребёнка: Новиков николай петрович
Рождение ребёнка
21.12.2011
Дочь: Афанасьева сандаара юрьевна
Отец ребёнка: Новиков николай петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолюбская сайаана
Отец ребёнка: Новиков николай петрович